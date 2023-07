E-Biker nach Sturz auf Spielberg-Gelände in Lebensgefahr

Schwerer Radunfall am Rande des Formel-1-Großevents in Spielberg.

Ein 68-jähriger Steirer ist am Sonntag bei einem Sturz mit einem E-Bike am Veranstaltungsgelände des Red-Bull-Rings lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 12.00 Uhr im Bereich der so genannten Bike-City bergab. Aus vorerst ungeklärter Ursache stürzte er und trug schwere Kopfverletzungen davon. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen, Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Der Mann trug keinen Schutzhelm.

Besucher mit 20 Gramm Kokain erwischt

Abgesehen davon und einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag sei es allerdings ein relativ ruhiges Wochenende gewesen: Die Polizei verzeichnete vereinzelte Diebstähle, Körperverletzungen und Raufereien - vieles davon unter Alkoholeinfluss, so Grundnig. Auch die Anreise ist bis auf vereinzelte Staus problemlos verlaufen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. "Es gab geringe Verzögerungen und Umleitungen", so Sprecher Fritz Grundnig

Einen beachtlichen Fund machte die Polizei im Auto eines Besuchers aus Österreich: Er hatte 20 Gramm Kokain bei sich und hätte damit wohl rund 100 Konsumenten eine "Line" verkaufen können. Er wurde angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper