E-Bike-Fahrer starb bei Unfall mit Motorrad in der Steiermark

Der 61-jährige E-Bike-Fahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Der 47-jährige Motorradfahrer fuhr gegen 15.00 Uhr aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems (OÖ) mit seinem Motorrad die LB 72 aus Birkfeld kommend in Fahrtrichtung Krieglach. Er überholte einen vor ihm fahrenden Motorradfahrer. Zur selben Zeit wollte ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Weiz die LB 72 mit seinem E-Bike überqueren. Der Motorradlenker erfasste den Radfahrer.

Durch die Kollision wurde der Lenker des E-Bikes in einen neben der Straße befindlichen Graben geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Der 47-jährige Motorradlenker zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu und musste von der Besatzung des Rettungshubschraubers "Christophorus 12" ins LKH Graz geflogen werden.

