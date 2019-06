E-Bike-Fahrer nach Unfall gestorben

Der Senior war auf dem Radweg entlang der Mur mit einer 28-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen. Da der Unfallhergang noch nicht restlos geklärt war, suchte die Polizei nach Zeugen.

Laut ersten Erhebungen war die 28-jährige, in Graz lebende Deutsche am Donnerstag gegen 11.00 Uhr mit ihrem Rennrad auf Höhe der Wasserwerkgasse in Richtung Andritz unterwegs. In einer Rechtskurve war ihr der Grazer mit seinem E-Bike entgegengekommen. Eine Berührung oder ein Ausweichmanöver dürfte zum Sturz der Lenker geführt haben.

Beide Unfallbeteiligten trugen keinen Helm. Während die Frau leichte Verletzungen davontrug, wurde der Mann mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins LKH Graz gebracht, wo er in der Nacht auf Samstag starb.

