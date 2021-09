Es ist eine Einigung in letzter Minute. Am Freitag, 1. Oktober, soll der Vorverkauf für das Klimaticket beginnen. Nun steht fest, dass dieses Ticket in allen neun Bundesländern und bei ihren jeweiligen Verkehrsverbünden gültig sein wird. Bis zuletzt feilschte das Klimaministerium mit dem Verkehrsverbund Ostregion (VOR), in dem Wien, Niederösterreich und das Burgenland zusammengeschlossen sind, um die Finanzierung. Das Klimaticket bringt für den VOR deutliche Einnahmeverluste bei den