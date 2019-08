Dukovany: Österreich protestiert gegen Ausbaupläne des AKW

"Wir lehnen den geplanten Ausbau nach wie vor ab und halten an dieser Einschätzung fest", erklärte das Umweltministerium am Freitag in einer Aussendung.

Im Zuge des grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsverfahren (UVP) hätten fast 80.000 Österreicher Stellungnahmen eingebracht. "Das zeigt, wie wichtig dieses Thema den Menschen ist. Darum lautet unser Ziel: 100 Prozent aus erneuerbaren Energien", hieß es aus Umweltministerium.

Kritik an den tschechischen Ausbauplänen äußerte am Freitag auch die frühere Umweltminister Elisabeth Köstinger (ÖVP). "Es ist völlig unverständlich, wie man heute noch neue Atommeiler errichten kann", erklärte Köstinger in einer Aussendung. "Atomkraft ist keine Technologie der Zukunft, sie ist nicht sauber, sie ist nicht klimaschonend, sie ist nicht billig und sie ist vor allem gefährlich". Die frühere Umweltministerin forderte eine Wiederholung des UVP-Verfahrens und eine Offenlegung der Finanzierung des neuen Reaktors.

