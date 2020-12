"Druck auf Alte, sich selbst aus dem Weg zu räumen"

Das Verbot jedweder Hilfeleistung bei einem Suizid sei verfassungswidrig, entschied der Verfassungsgerichtshof am Freitag und hob das Delikt der "Mitwirkung am Selbstmord", Paragraf 78 StGB, teilweise auf. Damit wird ab 2022 assistierte Sterbehilfe, wie sie etwa auch in der Schweiz praktiziert wird, auch in Österreich möglich. Der VfGH betonte zugleich, der Gesetzgeber müsse Fälle von Missbrauch und Übervorteilung verhindern.

Die katholische Kirche bezieht zu dieser Lockerung äußerst kritisch Stellung. "Das schmerzt mich und wohl viele, die das Leben als Geschenk aus Gottes Hand betrachten, zutiefst", so der steirische Bischof Wilhelm Krautwaschl. Menschliches Leben sei "vom Anfang bis zum Ende schützenswert". Mit dem Urteil werde ein "Dammbruch eingeleitet", menschliches Leben werde "verhandelbar".

Kardinal Christoph Schönborn warnt, dass der Druck auf kranke und alte Menschen stärker werden werde, "sich durch einen Suizid selbst aus dem Weg zu räumen". Er hofft, dass das Parlament "mit Weisheit nach guten Lösungen" suche. Hospiz- und Palliativeinrichtungen müssten ausgebaut werden, damit "das Töten nicht zur Routine wird".

"Schiefe Ebene betreten"

"Große Sorge und Betroffenheit" äußerte auch das "Salzburger Ärzteforum für das Leben", eine Vereinigung von mehr als 350 deutschsprachigen Medizinern. Mit diesem "Dammbruch" werde eine "schiefe Ebene" betreten, deren Dynamik man in den Benelux-Staaten oder der Schweiz vor Augen geführt bekomme. Denn der ersten Ausnahmeregelung könnten weitere folgen.

Der Wiener Pastoraltheologe Paul Zulehner sagte, auf das Parlament komme nun eine "Heidenarbeit" zu: Denn dieses müsse klären, was unter "menschenwürdigem Sterben" und "unerträglichen Schmerzen" in der "Hightech-Medizin" überhaupt verstanden werden solle.

Sterbehilfe: Politik zeigt sich zurückhaltend

Zurückhaltend kommentierten Regierungs- wie Oppositionspolitiker das VfGH-Urteil zur Sterbehilfe. Man müsse nun „prüfen, welche gesetzlichen Schutzmaßnahmen notwendig sind“, sagte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (VP).

Sie zeigte sich überrascht, dass der VfGH von seiner bisherigen Rechtsprechung abgewichen sei. „Das Leben genießt aus gutem Grund verfassungsrechtlich den höchsten Schutz. Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass niemand den Wert seines Lebens in Frage stellen muss“, so Edtstadler.

„Die Folgen bedürfen einer umfassenden Prüfung“, sagte Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer. Das Thema Sterbehilfe sei „angesichts der Geschichte Österreichs besonders sensibel“. Experten und die Zivilgesellschaft müssten eingebunden werden.

SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte die Regierung auf, die Vorschriften zur Beihilfe zum Suizid „solide zu reparieren“. Aktive Sterbehilfe lehne sie als Ärztin ab, sie sei aber einverstanden, dass die „überschießende Strafbarkeit“ der Beihilfe nicht mehr gelten solle.

Ähnlich reagierte Gerald Loacker von den NEOS: Man sei gegen aktive Sterbehilfe, aber dafür, die Mitwirkung am Suizid von unheilbar Kranken zu erlauben.