Drogenfahnder der Wiener Polizei soll Frau getötet haben - auf der Flucht

Im südlichen Niederösterreich ist es Mittwochabend zu einer Bluttat gekommen. Im Bezirk Baden wurde die Leiche einer Frau in ihrem Wohnhaus entdeckt. Als dringend tatverdächtig gilt der Lebensgefährte der Getöteten - ein Polizeibeamter der Drogenabteilung beim Landeskriminalamt (LKA) Wien, schreibt der Kurier.

Die Bluttat soll sich in der Gemeinde Seibersdorf im Bezirk Baden ereignet haben. In der Katastralgemeinde Deutsch-Brodersdorf lief am Abend eine Alarmfahndung nach dem Verdächtigen, an dem auch die Cobra und ein Hubschrauber des Innenministeriums beteiligt war. Im einem Waldstück nahe des Tatortes wurde von den Einsatzkräften ein Auto gefunden, dass mit dem Verbrechen im Zusammenhang steht. Allerdings fehlte von dem LKA-Beamten zunächst jede Spurt.

Dem Vernehmen nach soll das Opfer - es handelt sich um die Lebensgefährtin des Drogenfahnders - erwürgt im gemeinsamen Wohnhaus aufgefunden. Die Mord- und die Tatortgruppe des nö. Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen übernommen. Am Abend war die Spurensicherung noch im Gange.