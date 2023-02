Dreistündiger Warnstreik in Privatspitälern am Dienstag

Die Beschäftigten der Privatkrankenanstalten Österreichs werden am kommenden Dienstag einen dreistündigen Warnstreik abhalten. Grund dafür sind die stockenden Lohnverhandlung und die Forderung nach einem Teuerungsausgleich.

Durch den dreistündigen Warnstreik kann es bei aufschiebbaren Operationen und Behandlungen zu Verzögerungen kommen. Zu einer Gefährdung für Menschen dürfe es jedoch zu keinem Zeitpunkt kommen. Die betroffenen Gesundheitseinrichtungen wurden daher von der Gewerkschaft vida bereits Mitte der Woche verständigt und ersucht, die Patientinnen und Patienten über den Warnstreik zu informieren und Notfallpläne zu erarbeiten, betonte vida-Chefverhandler Harald Steer in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Wir ersuchen die betroffenen Patientinnen und Patienten um Verständnis, Geduld und Solidarität mit den 10.000 Beschäftigten der Privatkrankenanstalten und entschuldigen uns für Unannehmlichkeiten", so der Gewerkschafter.

Abschluss deutlich über der Inflationsrate gefordert

Die Gewerkschaft fordert einen Abschluss deutlich über der Inflationsrate und einen monatlichen Bruttomindestlohn von 2.000 Euro. Der Kollektivvertrag für die insgesamt 10.000 Beschäftigten gehöre noch immer zu einem der schlechteren im Gesundheits- und Sozialbereich und daher gäbe es hier dringenden Aufholbedarf, betonte Steer. "Die Kolleginnen und Kollegen haben sich faire und wertschätzende Einkommenserhöhungen gegen die explodierende Teuerung verdient." Der KV-Chefverhandler verweist außerdem auf eine bereits im Dezember unter Beschäftigten durchgeführte Befragung, in der sich 90 Prozent für gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen ausgesprochen haben.

Es gehe bei dem Warnstreik aber nicht nur um mehr Geld, sondern auch um bessere Arbeitsbedingungen für alle Berufsgruppen, betonte der Gewerkschafter. Die Belastung in den Gesundheitseinrichtungen nehme für alle zu. "Jetzt sind sowohl die Arbeitgeber als auch die Politik gefordert, schleunigst Anpassungen vorzunehmen, bevor das System in sich zusammenbricht", so Steer.

Die Gewerkschaft sei den Arbeitgebern mehrmals entgegengekommen, doch das Gegenüber habe sich keinen Zentimeter bewegt, so der Chefverhandler. Das sieht die Arbeitgeberseite anders. Der Verband der Privatkrankenanstalten Österreichs hatte nach der gescheiterten sechsten Verhandlungsrunde vorige Woche der Gewerkschaft bereits "mangelnde Verhandlungsbereitschaft" vorgeworfen. Man wäre bereit gewesen, "die bisherigen Angebote sogar verbessert umzusetzen", hatte Verbands-Verhandlungsführer Stefan Günther erklärt.

