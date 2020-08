Dreijähriges Mädchen bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

Das Mädchen aus Belgien ist am Samstagnachmittag in Galtür in Tirol (Bezirk Landeck) aus bisher unbekannter Ursache aus einem geöffneten Fenster des Speisesaales eines Hotels gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fiel rund vier Meter auf den Boden. Das Kind zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Es wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.