Drei Viertel des Personals in Quarantäne: Heer übernimmt Betreuung in Heim

Im Seniorenpflegeheim St. Lorenzen im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) wurden 36 der 40 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet, das sind 90 Prozent. Zusätzlich sind drei Viertel des Pflegepersonals positiv oder als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne. Die Betreuung übernimmt von Montag bis Mittwoch das Bundesheer. Das gab das Verteidigungsministerium am Sonntagabend in einer Aussendung bekannt.

Das Bundesheer werde ab Montag mit zumindest acht diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen aus dem Sanitätszentrum Graz und mit drei weiteren medizinischen Fachkräften die Betreuung der Bewohner aufrechterhalten, hieß es in der Aussendung. Gerade in solchen Fällen sei rasche Hilfe unerlässlich, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), die den Betroffenen baldige Genesung wünschte. Sie ist selbst am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden.