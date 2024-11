Drei Verletzte bei Skiunfällen in Tirol - 9-Jährige 20 Meter abgestürzt

Am Hintertuxer Gletscher in Tux im Zillertal (Bezirk Schwaz) kam eine neunjährige Deutsche wegen eines Fahrfehlers von der Piste ab, fuhr über den Pistenrand hinaus und stürzte 20 Meter ab. Das Mädchen erlitt eine Knieverletzung. Am Rettenbachgletscher in Sölden im Ötztal (Bezirk Imst) stießen ein 24-jähriger Niederländer und ein 44-jähriger Koreaner zusammen und verletzten sich am Kopf.

Neunjährige von Hubschrauber abgeholt

Als die im Zillertal verletzte Neunjährige aus Hamburg, die als letzte einer Gruppe talwärts fuhr, nicht zur Talstation eines Liftes kam, fuhren Verwandte mit diesem nach oben. Dort fanden sie das Mädchen verletzt auf der Piste vor, informierte die Polizei. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt. Die Neunjährige wurde dann von der Besatzung eines Notarzthubschraubers erstversorgt und in das Krankenhaus Schwaz geflogen.

Die beiden in Sölden Verletzten wurden indes ebenfalls mit Notarzthubschraubern in das Krankenhaus Zams gebracht. Sie waren auf einer blau markierten Piste unterwegs gewesen. Der genaue Unfallhergang war vorerst unklar, hieß es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.