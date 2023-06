Drei Tote in der Obersteiermark: Beziehungstat?

Bei den beiden Frauen wurden tödliche Schussverletzungen am Oberkörper festgestellt, hieß es Mittwochnachmittag. Der Mann wies ebenfalls eine Schussverletzung am Oberkörper auf: "Sie steht mit einer Selbsttötung im Einklang", so die Ermittler.

Bei den Toten handelte sich um ein Ehepaar - Mann und Frau, die in dem Haus gemeldet waren - sowie eine weitere Frau, eine Deutsche aus dem Bundesland Sachsen. Sie und der Steirer dürften sich bereits einige Zeit gekannt und in jüngster Vergangenheit einige Tage gemeinsam in Deutschland sowie in Österreich verbracht haben, bevor sie am vergangenen Samstag mit einem Mietfahrzeug zum Einfamilienhaus in den Bezirk Murau kamen. "Der genaue Tatablauf sowie das Geschehen im Wohnhaus ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen", so die Polizei. Bei der Ehefrau wurde jedenfalls eine Schussverletzung festgestellt, bei der Deutschen zwei.

Chef hatte Vermisstenanzeige aufgegeben

Gefunden wurden die drei Toten Dienstagabend gegen 18 Uhr: Der Vorgesetzte des Mannes hatte eine Vermisstenanzeige erstattet, weil dieser weder am Montag noch am Dienstag zu seinen Unterrichtsstunden in einer Schule erschienen war. Die Polizei war daraufhin zum Wohnhaus gefahren und ließ es von den Kameraden der Feuerwehr öffnen. Anschließend fanden sie den Lehrer und die beiden Frauen an unterschiedlichen Stellen im Haus tot auf.

Bereits in der Nacht haben Spurensicherung und Ermittler gearbeitet und auch Sachverständige für Gerichtsmedizin und Schusswaffenkunde wurden hinzugezogen. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Faustfeuerwaffe, wurde "im Umfeld des Mannes" entdeckt, so die Polizei. Die Waffe hat er legal besessen und sie war auch auf seinen Namen registriert. Die Ermittler gehen auch nach der Obduktion von einem Doppelmord und einem anschließenden Suizid aus. Der mutmaßliche Täter war polizeilich nicht bekannt und es lagen auch keine Wegweisungen oder von ihm verursachte Gewaltdelikte vor.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

