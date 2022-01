Drei Stunden nicht entdeckt: Skifahrer starb bei Unfall

Der Mann hatte dort einen Skitag in Salzburg verbracht. Am Nachmittag kehrte er in eine Alm ein. Von dort brach er am Abend wieder auf und fuhr über die Familienabfahrt Richtung Tal. Schließlich verließ er die Piste, um zum Parkplatz zu gelangen. Dabei stürzte der 56-Jährige auf dem terrassenförmig angelegten Parkplatz über eine etwa zwei Meter hohe Böschung hinunter und blieb dort liegen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Erst rund dreieinhalb Stunden später wurde der verunglückte Niederösterreicher gefunden. Die eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Weil die Todesursache nicht offensichtlich feststellbar war, wurde eine Obduktion angeordnet.

Zweiter tödlicher Unfall

Es war bereits der zweite tödliche Skiunfall am vergangenen Wochenende. Am Samstag kam der Bachmanninger Unternehmer Reinhard Pregartbauer in Wagrain ums Leben. Wie berichtet war der 46-Jährige in voller Fahrt mit einem holländischen Urlauber zusammengestoßen. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass herbeigerufene Rettungskräfte nichts mehr für ihn tun konnten. Er verstarb wenig später.