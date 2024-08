Drei Leichen in Niederösterreich: Warum Mütter ihre Kinder töten

Nach dem Fund dreier Toten in einem Einfamilienhaus am Mittwoch in der niederösterreichischen Gemeinde Muckendorf-Wipfing, sind Erhebungen am Tatort auch am Freitag weiter im Gange. Noch sind die Ergebnisse einer Schusshandbestimmung und das toxikologische Gutachten ausständig. Dieses soll Aufschluss darüber geben, ob den beiden Mädchen etwas verabreicht worden war.