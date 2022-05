Drei gute Nachrichten zum Tag

Warum wir im Mai den Rasen nicht mähen sollten

Mehrere Umweltorganisationen in England und den USA erklären den Mai zu jenem Monat, in dem man den Rasen nicht mähen sollte. "No Mow May" nennt sich die Initiative, deren Botschaft lautet: Wird der Rasen nicht gemäht, entsteht eine Blumenwiese, die ein reichhaltiges Buffet für wichtige Lebewesen wie Bienen, Schmetterlinge und Hummeln bietet. "Wer den Rasen weniger mäht, kann zehn Mal mehr Bienen zu Besuch bekommen", sagt Simon Demeulemeester von der belgischen Zeitschrift "Knack", die die Aktion unterstützt. Wer mitmachen will, aber davor zurückschreckt, den gesamten Rasen vier Wochen nicht zu mähen, könne auch einen Teil des Rasens stehen lassen. "Ich halte das für eine richtig gute Idee", sagt OÖN-Biogärtner Karl Ploberger.

Kate und Williams „Sonnenschein“ feierte Geburtstag

Zum siebten Geburtstag hat der Palast neue Fotos von Prinzessin Charlotte – mit Familienhund Orla und Zahnlücke. Die Bilder hat ihre Mutter gemacht. Charlotte ist das mittlere der drei Kinder von Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) und ihr „Sonnenschein“ wie Palast-Insider verrieten.

15 Jahre nach Krebsdiagnose endlich schwanger

An der Innsbrucker Universitätsklinik ist es zu einer österreichweit einzigartigen Schwangerschaft gekommen. Eine ehemalige Krebspatientin hatte sich vor 15 Jahren in einem damals noch experimentellen Verfahren Eierstockgewebe einfrieren lassen. Jetzt wurde das Gewebe wieder eingesetzt, die Frau wurde bereits nach einem halben Jahr auf natürlichem Wege schwanger. Eizellen einzufrieren, um die Chance von Chemo-Patientinnen auf eine Schwangerschaft zu erhalten, sei bei besagter Patientin nicht möglich gewesen, heißt es in der Aussendung. Dazu wäre eine hormonelle Stimulation über drei Wochen notwendig gewesen. Bei der Frau musste damals sofort mit der Chemo begonnen werden.