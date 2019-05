Drei Frauenleichen in Wien gefunden

Gefunden wurden die Leichen gegen 8.30 Uhr. Wie lange sie schon in der Wohnung in der Werndlgasse gelegen waren, war am Dienstag noch unklar. Allerdings dürften die Frauen schon länger tot gewesen sein.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine gerichtliche Obduktion zur Feststellung der Todesursache wird in den kommenden Tagen durchgeführt, berichtete die Polizei.

