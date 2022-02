Doppelmord in Graz: "Überforderung" als Motiv

Der Schock über die Bluttat am Dienstag in Graz sitzt noch tief. Nachdem ein 60-jähriger Grazer Dienstagfrüh zuerst seine Mutter (81) und seinen Bruder (58) getötet und sich danach selbst in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Leonhard in Graz umgebracht hatte, führten Ermittlungen der Polizei gestern zu Erkenntnissen über das Tatmotiv.

Der Täter dürfte laut Polizeisprecher Fritz Grundnig mit der Pflege der beiden Familienangehörigen überfordert gewesen sein. Der Mann hatte sich lange Zeit um seine bettlägerige Mutter sowie um den kranken Bruder gekümmert. Eine Pflegekraft hatte der Grazer offenbar nicht zur Hilfe. "Es dürfte ihm wohl zu viel geworden sein. Wir wissen nicht, ob er sich noch woanders Hilfe für die Pflege geholt hat, aber derzeit deutet nichts darauf hin", sagt Polizeisprecher Grundnig.

Bestätigt hat sich auch der Verdacht, dass der 60-Jährige seine Mutter und seinen Bruder mit dem Revolver, der neben seiner Leiche gefunden wurde, in ihren Betten erschossen hatte. Der Mann besaß mehrere Langwaffen legal. Eine Obduktion der Toten wird laut Staatsanwalt Christian Kroschl nicht durchgeführt, da die Todesursache in allen drei Fällen klar sei. "Eine Obduktion hätte keine weitere Klärung des Sachverhalts gebracht", sagt Kroschl.