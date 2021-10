Donau-Kreuzfahrtschiff: 80 von 178 Passagieren und Crew infiziert

Eine Donaukreuzfahrt ist 80 deutschen Urlaubern zum Verhängnis geworden. Das aus Ungarn gekommene Schiff war auf der Heimreise nach Passau und machte in Wien Halt. Dort wurden Corona-Tests durchgeführt. Bereits die Antigentests schlugen an, die Bestätigung erfolgte durch PCR-Tests. Das Ergebnis: Von den 178 Passagieren sind 80 infiziert.

Die Wiener Gesundheitsbehörde verordnete Quarantäne, zu einem Landgang in Wien sei es nicht gekommen, so eine Sprecherin des Krisenstabs der Bundeshauptstadt. Auch Crewmitglieder seien positiv getestet worden. Derzeit werde an einer Lösung gearbeitet: Um für Infizierte wie Nichtinfizierte jeweils Busse zu organisieren, um die Touristen in ihre Heimat zurückzubringen.

Skurrile Züge nahm gestern die Diskussion über Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem an. Der US-Open-Sieger hatte öffentlich mitgeteilt, noch nicht geimpft zu sein, weil er lieber noch auf einen Tot-Impfstoff warte. Doch nun sind beim ersten Grand-Slam-Turnier 2022 in Australien nur geimpfte Spieler zugelassen, weshalb Thiem überlegt, sich mit einem anderen Vakzin impfen zu lassen. Medial hat die SP-Chefin und Epidemiologin Pamela Rendi-Wagner Thiem daher gestern zu einem "Impfgespräch" eingeladen. Thiem solle nicht auf einen Tot-Impfstoff warten, denn dieser sei frühestens 2022 verfügbar und biete keine Vorteile. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen richtete Rendi-Wagner aus, Nicht-Geimpfte "unter Druck zu setzen" sei der falsche Weg.

Mückstein, ebenso Arzt, konterte, auch er habe Thiem bereits einen Brief geschrieben und dem Spitzensportler ein "persönliches Gespräch" angeboten. Als Mediziner rate er zur Impfung, diese sei aber eine "höchstpersönliche Entscheidung", so Mückstein.