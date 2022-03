DNA-Datenbank half, mehr als 600 Mordfälle zu klären

Eine DNA-Verarbeitung erfolgt nur bei Delikten, die mit mindestens einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind.

Mit dem Start im Jahr 1997 war Österreich der zweite Staat in Europa (nach Großbritannien) und weltweit der dritte Staat (nach den USA) mit einer solchen Datenbank.

Ausschlaggebend für die Einrichtung waren Erfahrungen aus dem Fall des Serienmörders Jack Unterweger, der 1994 am Landesgericht Graz unter anderem aufgrund eines – in Österreich zum ersten Mal vor Gericht zugelassenen – DNA-Gutachtens zu lebenslanger Haft verurteilt worden. (Unmittelbar nach dem Urteil erhängte sich Unterweger in der Gefängniszelle).

Seit Bestehen der Datenbank wurden mit deren Hilfe laut Innenministerium 627 Mordfälle geklärt, davon 23 Cold-Cases. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Innenminister Gerhard Karner (VP) besuchten diese Woche das DNA-Labor in Mödling – eines von vier in Österreich, die für Justiz- und Innenministerium arbeiten. "DNA-Beweise spielen eine wichtige Rolle bei der Aufklärung von Straftaten", sagte Zadic. Das habe sich beispielsweise auch bei der Aufklärung der brutalen Frauenmorde aus dem Jahr 2019 in Ebergassing und Greinsfurth gezeigt, in denen sich jeweils DNA-Spuren als entscheidende Beweismittel herausgestellt hatten. Karner verwies auf "fast 30.000 Tatverdächtige, die identifiziert werden konnten". Neben Mödling befinden sich die weiteren DNA-Labore an der Gerichtsmedizin Innsbruck, in Salzburg und in Wien.

Derzeit werden rund 200 Delikte im Monat durch Treffer in der nationalen DNA-Datenbank geklärt. Es gelte eine strikte Trennung von Datenbankverarbeitung mit Personeninformationen und anonymisierten Laboranalysen, betont das Innenministerium.

Mordversuch an Bürgermeister

Zu den Ermittlungserfolgen durch DNA-Beweisergebnisse gehört auch der Mordversuch am damaligen Spitzer Bürgermeister Hannes Hirtzberger, dem im Februar 2008 eine mit Strychnin vergiftete Praline samt Billett auf sein Auto gelegt worden war. Im Kuvert der Grußkarte wurde eine männliche DNA-Spur gefunden und damit der Täter überführt.