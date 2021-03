Diskonter Hofer verkauft ab Montag Corona-Selbsttests

Eine Packung mit drei Antigen Schnelltests ist um 11,99 Euro direkt an den Kassen erhältlich. Pro Kunde werden höchstens fünf Packungen abgegeben. Die Tests liefern binnen 15 Minuten ein Ergebnis, dienen aber rein der persönlichen Absicherung. Sie sind nicht zum Freitesten etwa für Friseurbesuche qualifiziert. Für stetige Nachlieferungen sei gesorgt, so Hofer am Freitag.

