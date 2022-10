Dieser Österreicher nutzt sein Handy seit 1995

Als der Steirer vor 27 Jahren sein Haus baute, trumpfte er mit einem "neumodernen Ding" auf: Er hatte ein Telefon, das er auf seiner Baustelle stets bei sich hatte. "Damals hatte ja kaum einer ein Handy", erinnert der 58-Jährige. Heute ist Horst Willingshofers Ericsson GH 198 wegen seines Retro-Charmes ein Hingucker. Das Besondere: es ist noch immer in Betrieb. "Nicht wegen seiner Funktionen", gesteht Willingshofer. "Dass ich das Handy noch immer nutze, hat mehr einen sentimentalen Hintergedanken."

Am Dienstag wurde das nostalgische Stück offiziell zum ältesten noch genutzten Handy gekürt. Wie berichtet, hatte das Forum Mobilkommunikation (FMK) einen Aufruf gestartet. Anlässlich der ersten Grundpfeiler der Mobilfunknetze, die vor 30 Jahren in Österreich aktiviert worden waren, suchte man die ältesten noch genutzten Handys. 200 Nutzer meldeten sich und reichten ihre Geräte aus den 90er-Jahren ein. Einer von ihnen war Horst Willingshofer aus Mürzzuschlag, der als Sieger hervorging und nun für die nächsten zwei Jahre keine Mobilfunkkosten zahlt. Diese werden vom FMK übernommen.

Das Ericsson-Modell war im Jahr 1993 auf den Markt gekommen, 1995 erwarb es der gelernte Elektrotechniker von seinem damaligen Arbeitgeber. Seit fast drei Jahrzehnten begleitet es Willingshofer nun schon im Alltag. Dass der Akku des Handys bis heute durchhält, ist auch seinem handwerklichen Geschick zu verdanken. "Ich habe die Akkuzellen selbst erneuert. Da muss man nur zwei Drähte einlöten, und fertig", sagt der 58-Jährige. Beruflich nutzt er inzwischen ein Smartphone. "Das hat doch ein paar mehr Funktionen", sagt er mit einem Lächeln.

"Mobilfunk war nicht mehr Eliten vorbehalten"

Im Jahr 1993 wurde in Wien und am Flughafen Schwechat das erste digitale GSM-Netz in Österreich mit etwa 400 Mobilfunkstationen aktiviert. GSM steht für "Global System for Mobile Communications" und ist als Grundpfeiler der Mobilfunknetze nach wie vor in Betrieb. Selbst in den modernsten Smartphones sind GSM-Module verbaut. Die Umstellung von Analog auf Digital wurde deswegen notwendig, da die analoge Übertragung von Telefonaten und Daten - was damals das Senden von Telefaxen bedeutete - die Kapazitätsgrenze erreichte.

Mit der Umstellung auf das digitale Mobilfunknetz GSM ("Global System for Mobile Communication") seien auch die Endgeräte und die Tarife deutlich günstiger geworden, "Mobilfunk war nicht mehr Eliten vorbehalten". Inzwischen sind Handy, Smartphone und die dazu notwendigen Mobilfunknetze aus dem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. Laut FMK kann jedes Mobiltelefon aus den GSM-Anfangstagen auch heute noch verwendet werden, da der GSM-Standard parallel zu LTE und 5G nach wie vor seine Aufgabe als bedeutender, digitaler Standard für Sprachtelefonie erfülle, berichtete die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Mobilfunkbranche.