Dieser März könnte trockenster Monat seit 60 Jahren werden

Kommen bis zum Monatsende keine größeren Regenmengen dazu, könnte der März der trockenste Monat der vergangenen 60 Jahre werden.

Die aktuelle Trockenheit wird durch immer wiederkehrenden Hochdruckeinfluss über Nordwesteuropa verursacht. Dabei blockieren Hochdrucksysteme über Europa Tiefdrucksysteme, die vom Atlantik hereinziehen könnten. Dies führt dazu, dass Europa keinen Niederschlag bekommt.

Folgen für die Landwirtschaft

Regnet es über mehrere Wochen oder Monate weniger als notwendig, führt das zu trockenen Böden. In der Folge leiden Pflanzen und Tiere, schließlich zeigt sich der fehlende Niederschlag in niedrigen Wasserständen von Gewässern. In der Landwirtschaft kann Trockenheit schlechtere Ernten verursachen und die Lebensmittelversorgung beeinträchtigen. Ein trockener Monat führt zwar zu keiner Dürre. Wenn sich die Großwetterlage umstellt, kann sich das System wieder normalisieren. Dennoch sind die Monate März und April in den vergangenen 30 Jahren immer trockener geworden.