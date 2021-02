Dienstleister in Spitälern müssen testen, Besucher nicht

Für Besucher gilt das aber nicht. Es handle sich um eine bundesweite Regelung, die am Donnerstag in Kraft getreten sei, hieß es beim Krisenstab des Landes OÖ auf APA-Anfrage. Auch bei der Frage, warum Besucher in Spitälern keinen Test brauchen, in Altersheimen aber schon, verweist man auf das Gesundheitsministerium.

Nicht-medizinische externe Dienstleister, die im Krankenhaus körpernahe Dienstleistungen erbringen - wie etwa Friseure - müssen einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Dies kann sowohl ein Antigen- als auch ein molekularbiologischer (PCR- oder LAMP-)Test sein. Nicht-medizinische externe Dienstleister, die zwar keine körpernahen Dienstleistungen erbringen, aber trotzdem unmittelbaren Kontakt zu anderen Personen haben, müssen mindestens alle sieben Tage ein negativen Test vorlegen oder eine FFP2-Maske tragen. Nicht-medizinische externe Dienstleister ohne Kundenkontakt benötigen keinen Test.

Spitalmitarbeiter sowie einige andere Personengruppen - Patientenanwälte, Pflegevertreter etc. - müssen mindestens alle sieben Tage einen Test vorlegen, um das Haus betreten zu dürfen. Bei einem positiven Testergebnis kann eine Ausnahme gemacht werden, wenn die Betroffenen nach einer Infektion mindestens 48 Stunden symptomfrei sind oder aufgrund eines Laborbefundes davon ausgegangen werden kann, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht (CT-Wert unter 30).

Wenn jemand in den vergangenen sechs Monaten bereits infiziert war, darf er ohne Test das Spital betreten. Er muss aber eine ärztliche Bestätigung oder einen Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlegen.

Die Anfrage im Gesundheitsministerium seitens der APA war am Donnerstagnachmittag noch offen.