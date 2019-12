Diensthund "July" erschnüffelte Cannabis im Millionenwert

Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich (LKA NÖ) haben jedoch einen Tipp aus der Heimat des Mannes erhalten und am 29. November in Wien-Floridsdorf zugeschlagen. Sie erkannten das Sattelzufahrzeug des Serben und hielten ihn an, teilte die Polizei mit.

Mit einer Aussendung bestätigte die Exekutive einen Bericht der Tageszeitung "Kurier". Im Reservetank des Lasters, welchen der Verdächtige lenkte, fanden die Kriminalisten mithilfe von Diensthund "July" 107 Stück Ein-Kilo-Pakete des Suchtmittels.

Der 48-Jährige wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Ermittlungen wurden aufgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.