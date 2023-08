Die Woche bringt Sommerwetter und Gewitter

Hochsommerliches Wetter mit hoher Gewitteranfälligkeit bis zu 33 Grad bringt die kommende Woche. Bereits am Montag scheint die Sonne zumeist ungestört, berichtet die GeoSphere Austria. Vor allem im südlichen Bergland bilden sich aber im Laufe des Tages Quellwolken und ermöglichen das ein oder andere stärkere Gewitter. Es wird teils drückend schwül mit Temperaturen bis zu 34 Grad im Zentralraum. Gegen Nachmittag kommt ein mäßiger bis lebhafter Ostwind auf. In 1500 Metern Höhe hat es um 23 Grad.

Am Feiertag, Dienstag, überwiegt vormittags ebenfalls erst der Sonnenschein. Gegen Nachmittag wird die Luftschichtung aber erneut etwas labiler, und die Gewitterwahrscheinlichkeit nimmt im gesamten Bundesland zu. Teilweise können die Gewitter wieder heftig ausfallen und Hagel, Starkregen und kräftige Windböen mit sich bringen.

Das nahezu gleiche Bild zeigt sich auch am Mittwoch: Oft scheint die Sonne, im Tagesverlauf werden die Quellwolken aber häufiger, und ausgehend vom Bergland steigt die Regenschauer- und Gewitterneigung an. Der Wind weht meist nur schwach aus Ost- und Südrichtung, in Gewitternähe mit starken Böen. 14 bis 20 Grad hat es in der Früh, 27 bis 32 Grad am Nachmittag.

Unwettergefahr bleibt hoch

Sommerlich geht es in der zweiten Wochenhälfte weiter. Am Donnerstag werden bis zu 31 Grad mit viel Sonnenschein prognostiziert. Die Gewittergefahr bleibt zum hin Wochenende hoch, auch Unwetterereignisse sind im gesamten Bundesland weiterhin möglich.

