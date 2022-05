Die Wiesenvögel drohen zu verschwinden

Von 100 Grauammern sind in den vergangenen 25 Jahren 92 von Österreichs Wiesen und Feldern verschwunden. Der Bestand des Girlitz ist um 87 Prozent gesunken, jener des Rebhuhns um 81 Prozent. Was die drei Vogelarten gemeinsam haben: Sie leben in Kulturlandschaften, benötigen vielfältige und kleinräumige Strukturen mit Hecken, einzelnen Bäumen und unbewirtschafteten Brachflächen. Diese Landschaftsform wird zusehends seltener.

Nun könnte sich die Situation für diese Arten weiter verschlechtern, befürchtet die Vogelschutzorganisation BirdLife. Denn die EU hat Brachflächen – sogenannte ökologische Vorrangflächen – für die Nutzung freigegeben. "Bisher waren diese Flächen eine Voraussetzung für den Erhalt jener Direktzahlungen, die einen erheblichen Anteil der landwirtschaftlichen Förderungen ausmachen", erklärt Christof Kuhn von BirdLife. Davon nicht betroffen sind jene Flächen, die über das Agrarumweltprogramm ÖPUL gefördert werden.

Zu Lasten der Ökologie

Grund für die Entscheidung ist der Krieg in der Ukraine, der zum Ausfall der Getreideimporte aus dem osteuropäischen Land geführt hat. Die Maßnahme soll die Versorgungssicherheit gewährleisten.

Kuhn hält das aber für den falschen Weg: "Der Gewinn an zusätzlicher Produktion wäre marginal, schließlich machen diese Flächen bundesweit nur rund 9000 Hektar aus." Der Vogelschützer schlägt stattdessen vor, bei anderen Faktoren anzusetzen: "Etwa zwei Drittel des in Österreich angebauten Getreides ist für Tierfutter vorgesehen, einiges wird zu Treibstoff verarbeitet und verheizt, zudem gibt es vermeidbare Abfälle, also weggeworfenes Getreide. Natürlich gehen uns Nahrungsmittel alle etwas an", sagt Kuhn. "Aber das Wohlergehen der Ökologie sollte es auch." Auch andere Umweltschutzorganisationen wie etwa Global2000 äußerten Bedenken zur Freigabe der Brachflächen.

Die Landwirtschaftskammer bezeichnete diese Kritik allerdings als "übertrieben": "Weiterhin wird es überall in Österreich umfangreiche Flächen zur gezielten Förderung von Biodiversität geben", hieß es in einem Statement von Kammer-Präsident Josef Moosbrugger. Den fraglichen 9000 Hektar stellte er "700.000 Hektar und somit über ein Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche" gegenüber, die biologisch bewirtschaftet werden.

Auf rund sieben Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Österreich werden laut Landwirtschaftskammer gezielte Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität gesetzt. Zudem würden Bauern in Österreich 76.000 Hektar Naturschutzflächen pflegen, die nach individuell zwischen Landwirt und Naturschutz vereinbarten Auflagen nachhaltig und schonend genützt werden.