Die Suche nach der intelligenten Skibindung

Immer schnellere Zeiten, immer weitere Sprünge: Die Rekordsucht im Skizirkus fordert mehr Verletzte unter den Aktiven und steht deshalb in der Kritik. Eine Möglichkeit, die Situation zu entschärfen, wären Verbesserungen beim Material, allem voran bei den Skibindungen.

Moderne Skischuhe und -bindungen schützen den Fuß, die Schwachstelle hat sich nach oben verlagert – zum Knie. Hier ist es das vordere Kreuzband, das am häufigsten betroffen ist (siehe Grafik rechts), gerade bei Frauen. Vor dem Hintergrund, dass sich Skibindungen vom Prinzip her seit den 1970er-Jahren kaum verändert haben, wurde 2018 von Technikprofessor Bruno Sternad an der Kunstuni Linz ein Projekt angestoßen, um eine durch Elektronik optimierte Ski-Schuh-Schnittstelle zu konzipieren. Die Forschung wurde von Erstautor Florian Nimmervoll (Industrial Design, Kunstuni) 2021 publiziert. Mitgewirkt haben Umut Cakmak, Martin Reiter und Roland Eckerstorfer (JKU) und Alexander Petutschnigg von der FH Salzburg.

Industrieroboter als Knie

Die Forscher maßen die bei Stürzen im Skischuh auftretenden Kräfte. "Denn so gut und erprobt Skibindungen in gewissen Situationen funktionieren – gerade bei Sturzmechanismen, die aufs Knie gehen, wirken sich die mechanischen Auslösevorrichtungen kontraproduktiv aus", sagt Nimmervoll. "Beispielsweise entstehen in manchen Sturzfällen aufgrund der Schwerpunktverschiebung der Skifahrer und des Wirkens der Masseträgheit sehr lange Hebel und ungünstige Muskelkontraktionen, die sich auf die Stabilität des Knies auswirken."

Um die Auswirkungen der Belastungen besser zu verstehen, wurde ein Prüfstand entwickelt, quasi ein Industrieroboter, der ein Knie nachahmt. Ziel war, Kraftmuster für Sturzmechanismen zu finden.

Die Forscher kamen zur Erkenntnis, dass "es mit zuverlässiger und erprobter Elektronik leicht denkbar wäre, kritische Bedingungen zu erkennen, um rechtzeitig gegenzusteuern". Dies könne sensorgesteuert durch eine "spontane mechatronische Verringerung des Auslösewerts einer Skibindung erfolgen oder durch eine intelligente Schutzausrüstung". Damit gemeint war z. B. ein smarter Kniestrumpf, der sich bei starker Beugung oder Streckung des Knies in Kombination mit Verdrehung nach außen zusammenzieht und das Gelenk stabilisiert. "Leider ist aus der Doktorarbeit keine weitere Forschung entstanden", bedauert Nimmervoll. Denn das Forschungsthema ist spannend, jedoch komplex und verlangt für weitere Studien nach interdisziplinärer Auseinandersetzung und Förderung.

Alles eine Frage der Sensoren

Auch an der Technischen Universität München beschäftigte man sich in den vergangenen Jahren mit smarten Bindungen. Besonderes Augenmerk legte man auf die Sensoren, die bei drohender Verletzung die Bindung auslösen. Daten aus der Kombination von einem dreiachsigen Beschleunigungssensor, einem dreiachsigen Drehratensensor (Gyroskop) sowie einem dreiachsigen Magnetfeldsensor sollen demnach die Risikoberechnung ermöglichen.

Noch ist eine mechatronische Skibindung im Profiskisport nicht angekommen. Michael Gufler, Chef des Technologiesektors beim Österreichischen Skiverband, sagt, im Hintergrund würden Bindungshersteller mit dem Sportverband FIS daran arbeiten. Knackpunkt sei der "Trigger, der das Auslösesignal an die Bindung gibt". Dieser könne eventuell vom Airbag kommen.

Bis die Ski-Sicherheitstechnik die Schwachstelle Knie besser abdeckt, bleibt nur die individuelle Prävention: Muskeln aufbauen, aufwärmen und immer Knie abwinkeln!

