Die "Sternsinger" besuchten Van der Bellen in der Hofburg

Es ist das fünfte Mal, dass Van der Bellen Besuch von den Sternsingern bekam. Vor einem Jahr musste der Besuch wegen der Pandemie jedoch im Freien stattfinden. Heuer durften die "Hl. drei Könige" von der Pfarre Neudorf (Bezirk Neusiedl am See) jedoch auch in die Hofburg, FFP2-Masken mussten freilich getragen werden.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Das Staatsoberhaupt würdigte den Einsatz der Kinder und Jugendlichen bei der Dreikönigsaktion. "Es ist unheimlich wichtig, dass die Aktion auch in diesem Jahr trotz Pandemie stattfinden kann", so Van der Bellen in einer Aussendung. Die Spenden kommen heuer zum Großteil indigenen Völkern im Amazonas-Gebiet zugute. Da Neudorf im Burgenland eine mehrheitlich kroatisch-sprachige Gemeinde ist, erfolgte der Segen zweisprachig - in Deutsch und Kroatisch.