Kein Aufenthalt zu touristischen Zwecken? Für etliche internationale Skigäste in Österreich ist das, wie berichtet, kein Problem. Sie kommen als "Arbeitsuchende" nach Österreich – etwa nach Sankt Anton am Arlberg. Wie man dabei am besten vorgeht, dazu gibt es detaillierte Anleitungen in diversen Facebook-Gruppen.