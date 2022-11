Molekularbiologin Martha Krumpeck (30) aus Wien ist Mitbegründerinnen von „Last Generation“ in Österreich, eines Zusammenschlusses junger Menschen, die mittels zivilen Widerstands rasche Maßnahmen zum Klimaschutz fordern. Was treibt Sie an? Die Verzweiflung darüber, dass absolut nichts passiert, dass wir in Österreich nicht einmal die einfachsten Klimaschutz-Maßnahmen umsetzen können - Stichwort Tempo 100 - und immer weiter in Richtung Katastrophe rasen. Letzter Auswege ziviler