Die Idee des Ehrenamtes hält in Osteuropa Einzug

Zehntausende Menschen sind nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms am Dnipro im Süden der Ukraine von Überschwemmungen bedroht: ein Szenario, das Katastrophenschutz und Feuerwehr fordert. Allein es fehlt an den nötigen Strukturen: "Wir haben im Krieg alles verloren. Was an Feuerwehr-Einrichtungen nicht zerstört wurde, wurde geraubt", erzählt Olesia Babiy-Polezhaeva vom ukrainischen Katastrophenschutz.