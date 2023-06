Die große Hitze lässt weiter auf sich warten

Badewetter wird es am ehesten noch in Westösterreich geben.

Das besagt die Prognose der Geosphere Austria. Zum Wochenstart sind Höchstwerte von bis zu 27 Grad möglich. Am wärmsten wird es im Westen.

Am Montag präsentiert sich das Wetter unter dem Einfluss von trockeneren Luftmassen aus dem Nordosten Europas häufig sonnig und auch trocken. Quellwolken, die sich örtlich bilden, bleiben harmlos. Lediglich über den Alpengipfeln, am Nachmittag speziell im Südwesten Österreichs, können sich jedoch vereinzelt gewittrige Regenschauer bilden. Der Wind weht schwach bis mäßig, im nördlichen Alpenvorland auch teils recht lebhaft aus Nord bis Ost. In der Früh hat es sieben bis 15 Grad, 19 bis 27 Grad gibt es tagsüber, am wärmsten ist es im Westen des Landes.

Während sich über den Alpengipfeln im Tagesverlauf Quellwolken und in weiterer Folge auch lokale Regenschauer, mitunter sogar Gewitter bilden, überwiegt am Dienstag in den Niederungen meist der sonnige und auch trockene Wettercharakter. Allerdings können auch hier bis zum Abend zeitweise ein paar dichtere Wolken den Sonnenschein trüben. Der Wind weht schwach bis mäßig, am ehesten aus Nordwest bis Ost. Sieben bis 15 Grad hat es in der Früh. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 19 bis 27 Grad erreicht. Einmal mehr ist es im Westen des Landes am wärmsten.

Von Nordosten her nähert sich am Mittwoch ein Tief in hohen Luftschichten. Mit diesem wird das Wetter wieder etwas unbeständiger. Besonders im Bergland in der Osthälfte Österreichs steigt die Schauerneigung am Nachmittag deutlicher an, an der Alpensüdseite sind auch Gewitter möglich. In den übrigen Regionen überwiegt weiterhin sonniges Wetter. Der Wind weht nur schwach. Die Frühtemperaturen liegen bei acht bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 18 bis 25 Grad.

Mit einem Tief in hohen Luftschichten im Norden bleibt die Wetterprognose für den Donnerstag etwas unsicher. Aus heutiger Sicht scheint aber zunächst in vielen Regionen die Sonne, ehe sich tagsüber mehr und mehr Quellwolken bilden. Besonders über dem Bergland sowie auch im Mühl- und Waldviertel ist dann am Nachmittag mit einigen Regenschauern zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. Die Frühtemperaturen betragen sieben bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 19 bis 24 Grad.

Das Tief in hohen Luftschichten bleibt nördlich von Österreich und bringt am Freitag der Westhälfte recht unbeständiges Wetter mit einem Wechsel aus Sonne, Wolken und Regenschauern. Weiter im Osten und Südosten scheint die Sonne länger, hier bleibt es voraussichtlich auch trocken. Der Wind weht mäßig, im Bergland auch lebhaft aus Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen bei neun bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 18 bis 24 Grad.

