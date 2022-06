Die Gewittergefahr steigt

Wenn das Wetter auch unbeständiger wird, bleibt es warm mit Tageshöchstwerten um die 30 Grad.

Im Vorfeld einer nahenden Kaltfront aus Nordwesten wechseln am Montag im Westen und Norden bereits am Vormittag Sonnenschein mit Quellwolken. Die Gewitterneigung nimmt in diesen Regionen rasch zu. Sonst ist es noch überwiegend sonnig. Ab Mittag kommt es in ganz Österreich zu Regenschauern und Gewittern, wobei einzelne Gewitterzellen auch heftig ausfallen können. Mit Störungsdurchzug bläst der Wind zunehmend lebhaft aus westlichen Richtungen, in Gewitternähe sind Sturmböen möglich.

Im Nordalpenbereich bringen am Dienstag Restwolken anfangs zum Teil noch Regenschauer, sonst beginnt der Tag verbreitet sonnig. Tagsüber bleibt es im Norden unter Einfluss etwas kühlerer Luftmassen bei nur wenigen Wolken meist trocken und sonnig. In der Südhälfte des Landes lagert noch schwül-warme Luft, welche am Nachmittag verbreitet zu hochreichenden Quellwolken sowie Regenschauern und Gewittern führt.

Am Mittwoch scheint häufig die Sonne. Vor allem über dem Berg- und Hügelland gibt es auch zahlreiche Quellwolken. Hier gehen schließlich während der Nachmittagsstunden häufig Regenschauer und Gewitter nieder. Labil geschichtete Luft bleibt am Donnerstag für den Ostalpenraum wetterbestimmend. Damit startet das Wetter generell sonnig. Vom Berg- und Hügelland ausgehend bilden sich jedoch bis Mittag erste Quellwolken sowie mitunter auch erste Gewitter. Nachmittags steigt schließlich die Gewitterneigung allgemein.