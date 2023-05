"Die Frage ist, ob der Patient nicht ohnehin gestorben wäre"

Weder die Wiener Berufsrettung noch die Leitstelle Niederösterreich konnten oder wollten am Donnerstag im Gespräch mit den OÖN genau sagen, wann welche Organisation wegen des in Rede stehenden internistischen Notfalls in Schwechat alarmiert worden war. Letztlich flog auch eine Rettungshelikopter-Crew des C9-Stützpunktes in Wien nach Schwechat, der Notarzt konnte am Ende aber nur noch den Tod des Pensionisten feststellen.