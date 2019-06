Die Formel 1 fährt im Wiener Museumsquartier

Am 6. Juli findet in der Arena 21 das Finale des Formelaustria eF1 Championships, der ersten offiziellen "Online Formel 1 Liga" im deutschsprachigen Raum, statt (freier Eintritt). Motorsportfans, für die der Formel 1 Grand Prix von Österreich in Spielberg zu weit weg, zu teuer oder einfach zu altmodisch ist, sollten deshalb ins Wiener Museumsquartier kommen.

„Virtuelle Sportarten, sogenannte eSports, haben in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen. Die Zeiten, in denen Jugendliche alleine zu Hause vor ihrem PC sitzen und zocken sind lange vorbei." Ligapromoter Harry Miltner freut sich, dass das Finale der "Online Formel 1 Liga" in Wien stattfindet.

2500 Fahrer hatten sich beworben. Die besten 20 treten beim Formelaustria eF1 Championship auf der PS4 in sieben Läufen in der Simulation „F1 2018“ auf den spektakulärsten Strecken der Welt gegeneinander an. Für die Zuschauer wird es genauso spannend wie für die Finalisten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Formel 1 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.