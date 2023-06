"Die Dinge selbst in die Hand nehmen"

In der Republik Moldau machte sich auch der Präsident des Bundesfeuerwehrverbandes und Oberösterreichs Landes-Kommandant Robert Mayer ein Bild über das noch junge Freiwilligenwesen in dem ehemaligen Sowjetland.

Warum engagiert man sich in einem anderen Land für die Gründung freiwilliger Feuerwehren?

Wir sehen das System mit den zigtausenden Ehrenamtlichen in Österreich als selbstverständliche Idee. Diese positive Idee auch in anderen Ländern zu stärken, kann sich nur positiv auswirken.

Von Moldau aus blickt man auch bereits Richtung Ukraine. Wie kann man dort helfen?

Wir haben vielversprechende Kontakte geknüpft und können nur unser Wissen und Know-how anbieten. Hier können wir jetzt schon die Rahmenbedingungen schaffen, dass ein Freiwilligenwesen auch in der Ukraine möglich werden kann.

Also ist es mit der bloßen Lieferung von Feuerwehrautos nicht abgetan?

Auf jeden Fall braucht es einen guten Kontakt und Geduld. Man muss sich vorstellen, unser Feuerwehrwesen ist mehr als 160 Jahre alt, und das ehrenamtliche Engagement erscheint uns als selbstverständlich – was es freilich nicht ist. Es geht ja auch darum, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Hier betreten die Menschen in diesen Ländern eigentlich neue Denkwelten. Aber es gibt, wie wir sehen, sehr gute Beispiele und viele Orte, die zur Nachahmung bereit sind.

