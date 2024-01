Die coole Beobachterin der Gletscher muss ihnen beim Schmelzen zusehen

Die beiden vergangenen Jahre waren für die heimischen Gletscher verheerend. In Rekordschmelzen verloren sie an Masse. Eine, die darauf seit Jahren hinweist, ist die studierte Physikerin und Glaziologin Andrea Fischer (50), die vor Kurzem zur Wissenschafterin des Jahres 2023 gewählt wurde. Die frühere Eiskletterin hat mit ihrem Team die Gletscher über viele Jahre beobachtet, eigenhändig vermessen und Bohrkerne aus dem Eis gedreht, um damit tief in die Klimaarchive blicken zu können.