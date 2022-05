Die Bison-Ranch im Waldviertel

Er ist nicht zu übersehen. Wuchtig der Schädel, der zwischen den gebogenen Hörnern von einem wilden Büschel verfilzter Haare gekrönt ist. Darunter ein Bart, den ihm jeder Hipster neidet. Der Buckel überragt die Rücken der anderen Tiere, die nahe am Waldrand grasen. Unaufgeregt trottet er über die Weide, ganz so, als ginge ihn unsere Annäherung nichts an. Der wachsame Blick drückt anderes aus. Er lässt uns nicht aus den Augen.