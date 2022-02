Deutsches Paar soll in Ischgl hunderte Paar Ski gestohlen haben

Ein 49-jähriger Deutscher und seine 46-Jährige Partnerin wurden auf frischer Tat ertappt. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 49-Jährige über eine Online-Plattform bereits mehrere hundert Paar Ski und Skistöcke zum Verkauf angeboten haben soll. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen unteren, sechsstelligen Eurobetrag.

In den vergangenen Tagen wurden im Bereich von Liftanlagen mehrfach Skidiebstähle gemeldet. Am Dienstag entdeckte eine Frau ihre gestohlenen Ski an einem Skiständer an der Talstation in Ischgl und verständigte die Polizei. Die Beamten beobachteten schließlich, dass das Paar die Ski mit sich nahm und in ihrer Ferienunterkunft deponierte. Bei einer Kontrolle wurden 24 Paar Ski, 19 Paar Skistöcke, mehrere lose Skibindungen und einige Skibrillen gefunden.

In Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden wurde in Deutschland eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dort wurden weitere 17 Paar Ski, sechs Snowboards und elf Paar Skistöcke entdeckt. Die beiden mutmaßlichen Diebe wurden vorläufig festgenommen.