Deutscher Urlauber starb bei Wanderung in Salzburg

Der 72-Jährige war am späten Vormittag mit seiner 61-jährigen Frau in Großarl unterwegs, als er bei einer Ruhepause auf einer Bank sitzend plötzlich zusammensackte und auf den Waldboden fiel, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Vorbeikommende Wanderer leisteten sofort Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Dem Notarztteam des Rettungshubschraubers Martin 1 gelang es nicht, den Patienten zu stabilisieren. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die genaue Todesursache muss durch eine sanitätspolizeiliche Beschau des Leichnams festgestellt werden.

