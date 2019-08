Deutscher Urlauber ging beim Schwimmen im Millstätter See unter

Ein 66 Jahre alter Urlauber aus Lübeck in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag beim Schwimmen im Millstätter See in Radenthein (Bezirk Spittal/Drau) untergegangen. Seine Frau bemerkte das Verschwinden ihres Ehemannes und schrie um Hilfe. Rettungsversuche blieben bis Mittag ohne Erfolg.

Das Ehepaar war gegen 7.30 Uhr bei einem Badestrand zum Schwimmen gegangen, als der 66-Jährige 50 Meter vom Ufer entfernt plötzlich unterging. Taucher von Wasserrettung und Feuerwehren waren den ganzen Vormittag im Einsatz, im Bereich der Unglücksstelle ist der See 60 bis 70 Meter tief. Die Chance, den Mann noch lebend zu bergen, war gleich Null.