Deutscher stürzte in Tirol bei Wanderung 150 Meter ab - tot

Anhand der Spurenlage dürfte der Mann auf einem steilen Schneefeld ausgerutscht und in der Folge rund 150 Meter abgestürzt sein.

Der Mann hatte am Samstag vom Parkplatz der Bergbahnen Höfen ausgehend alleine eine Wanderung in Richtung "Schneidspitze" unternommen. Kurz vor dem Abstieg übermittelte der Mann eine Videobotschaft an seine Verwandten und gab darin sinngemäß an, dass er aufgrund der herrschenden Verhältnisse kurz unterhalb des Gipfels die Wanderung abbrechen musste und nun umkehren werde. Nachdem der 43-Jährige nicht mehr heimkehrte, erstatteten die Angehörigen bei der deutschen Polizei die Abgängigkeitsanzeige, woraufhin die Polizei Reutte informiert wurde.

