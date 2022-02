Deutscher (21) starb bei Skiunfall in Saalbach

Der Deutsche war mit seinen Eltern unterwegs. Bei der Abfahrt kam er von der Piste ab und prallte in einem kleinen Waldstück mit Kopf und Oberkörper gegen einen Baum. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.

Die Eltern hatten bei der Abfahrt den jungen Mann aus den Augen verloren und begannen, nach ihm zu suchen. Eine Bekannte fand den 21-Jährige am Unfallort etwa zehn Meter neben der Piste. Der Deutsche war nicht mehr ansprechbar. Der Notarzt konnte nicht mehr helfen. Hinweise auf Fremdverschulden konnten laut Polizei nicht festgestellt werden.

Drei Verletzte bei Unfällen in Tirol

Bei Unfällen auf Tirols Pisten sind am Donnerstag drei Personen verletzt worden. Im Skigebiet Ehrwalder Alm (Bezirk Reutte) kollidierten Polizeiberichten zufolge zwei Skifahrer. Eine 18-jährige Französin musste daraufhin mit dem Hubschrauber geborgen werden, ein 61-jähriger Deutscher konnte selbstständig einen Arzt im Tal aufsuchen, hieß es. In Ischgl (Bezirk Landeck) stürzte indes ein 41-jähriger Niederländer zehn Meter über den Pistenrand und anschließend gegen einen Baum. Der Snowboarder zog sich schwere Beinverletzungen zu. Er wurde von der Pistenrettung mittels Seil aus dem steilen Gelände geborgen und anschließend per Seilwinde durch den Notarzthubschrauber aufgenommen und ins Krankenhaus Zams geflogen.