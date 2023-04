Deutsche Bahn streikt - Auch Österreich-Verbindungen betroffen

Grenzüberschreitende Züge fallen aus oder werden kurz geführt, teilten die ÖBB mit. Nachtzüge mit Abfahrt am Donnerstagabend fallen ebenfalls aus. Die Auswirkungen werden wohl noch bis in den Nachmittag spürbar sein, erwartet die Bahn. Dazu kommen Streiks auf deutschen Flughäfen, die zu Flugausfällen in Wien und Salzburg führen dürften.

In allen Fällen sind Reisende aufgerufen, sich über den Status ihrer Verbindungen bei den ÖBB oder an den Flughäfen zu informieren, um nicht am Bahnhof oder Flughafen zu stranden. Die Streiks in Deutschland wurden von den Gewerkschaften ausgerufen, um höhere Löhne durchzusetzen. Hier informiert die ÖBB, hier die Deutsche Bahn.

