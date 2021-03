Deutlich mehr Männer sterben auf den Straßen

Konkret waren 110 der 152 Verkehrstoten Männer.

Besonders deutlich ist der Unterschied bei Motorradunfällen: 16 der 17 Toten waren Männer. An Alko-Unfällen sind sogar sechsmal so viele Männer als Frauen beteiligt. "Frauen haben ein umweltfreundlicheres Mobilitätsverhalten und sind im Straßenverkehr auch sicherer unterwegs", sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Es hätte in den vergangenen zwei Jahren um 40 Prozent weniger Verkehrstote gegeben, wenn Männer das Verkehrssicherheitsniveau von Frauen hätten, so der VCÖ.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.