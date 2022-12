Körperlotionen im Test: Wer teuer kauft, kauft nicht unbedingt gute Qualität

Eines gleich vorweg: Wer teuer kauft, kauft nicht unbedingt gute oder gar bessere Qualität. Ganz im Gegenteil: Zwar waren zwei Drittel der getesteten Körperlotionen empfehlenswert - gerade jene Produkte mit Düften namhafter Designermarken schnitten jedoch im aktuellen Test mit "ungenügend" ab.

Insgesamt 35 Produkte kauften die Konsumentenschützer des Magazins "Ökotest" in Kooperation mit der Arbeiterkammer Oberösterreich ein, darunter Körperlotionen, -milche, - balsame und -cremes. Bevorzugt getestet wurden jene, die explizit für trockene Haut oder mit der Auslobung "reichhaltig" angeboten wurden. Die Tester deckten auch das obere Preissegment der mit Markendüften parfümierten Lotionen ab - besonders deswegen, weil diese zu Weihnachten gerne als Geschenke unter den Christbaum gelegt werden.

Das Ergebnis: Von 13 getesteten Naturkosmetik-Produkten bewerteten die Tester elf mit "sehr gut" und zwei mit "gut". Unter den - auch preisgünstigen - konventionellen Lotionen erhielten sechs die Gesamtnote "sehr gut" und zwei "gut". Darunter finden sich unter anderen die Alverde Cremeöl-Lotion Bio-Arganöl, Bio-Mandel oder auch die Terra Naturi Rich Care Körpermilch (beide mit "Sehr gut" bewertet).

Bedenkliche Inhaltsstoffe

Günstige genau wie teure Produkte finden sich aber auch am anderen Ende des Testfelds. Schlechter bewertet wurden diese unter anderem wegen bedenklicher/umstrittener Inhaltsstoffe wie auf Erdöl basierenden Paraffinen, aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH), zu denen auch krebserregende Verbindungen gehören, PEG/PEG-Derivate, die die Haut durchlässiger für Fremd- und Schadstoffe machen können oder auch Chlorphesin, einer halogenorganischen Verbindung, die zu Hautirritationen führen kann. In einigen Lotionen wurden Duftstoffe entdeckt, die zu allergischen Reaktionen führen können. In einem Produkt fanden die Konsumentenschützer gar mehr als 15 Prozent Paraffine.

Unter den Schlusslichtern finden sich überraschend gerade die teuren Highend-Produkte namhafter Designermarken. In den Lotionen der Marken Calvin Klein, Jil Sander Eve Perfumed Body Lotion und Jean Paul Gaultier Scandal Perfumed Body Lotion wurden schädliche Stoffe wie unter anderem der Moschusduft Galaxolid und der Duftstoff Cashmeran gefunden - und davon reichlich. Beide Verbindungen reichern sich im menschlichen Fettgewebe an. Galoxolid steht im Verdacht, das Hormonsystem zu beeinträchtigen. Wichtigster Inhaltsstoff der Bodylotion von Calvin Klein ist nach Wasser Silikonöl. Bei der Lotion mit dem Jil Sander-Duft Eve kommt nach Wasser gleich das Erdölfett Paraffinum Liquidum. Beides sind synthetische Fette, die zwar ein gutes Hautgefühlt erzeugen, jedoch zur Rückfettung der Haut wenig beitragen, sie bleiben vornehmlich auf deren Hautoberfläche.

Alle Ergebnisse des Tests finden Sie hier:

Tipps gegen trockene Haut im Winter

Gerade im Winter, wenn trockene Heizungsluft oder heißes Duschen der Haut zusetzen, soll eine Lotion der Haut Lipide und Feuchtigkeit zurückgeben.

Am besten gleich nach dem Duschen eincremen, denn in nassem Zustand nimmt die Haut Pflegestoffe besser auf.

Und wenn die Lotion aus dem Sommer nur zu wenig Fett bietet: Einfach in der Hand einen Tropfen Körperöl untermischen.

