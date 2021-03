Der Zoll hat 2020 mehr als 1,3 Tonnen Drogen entdeckt

Mehr als 1,3 Tonnen Drogen hat allein der Zoll im vergangenen Jahr österreichweit beschlagnahmt. Die Funde durch die Polizei sind in dieser Bilanz nicht miteingerechnet.

Die meisten Drogen wurden am Flughafen Wien sichergestellt, aber auch am Grenzübergang Suben gab es "schwerwiegende" Suchtgiftaufgriffe, wie in einer Bilanz des Finanzministeriums bekannt gegeben wurde. Khat, Cannabis, Heroin, Kokain sowie psychotrope und psychoaktive Substanzen führten die Liste der Suchtmittelaufgriffe an.

Khat-Blätter aus Ostafrika

Vor allem die große Menge an sichergestelltem Khat mag verwundern: Von 1369 Kilo, 28.198 Stück sowie etwa zwei Litern unterschiedlicher Suchtmittel brachte allein Khat 1130 Kilo auf die Waage. Die Blätter des Kathstrauchs werden laut Finanzministerium ausschließlich aus ostafrikanischen Ländern eingeführt – zum größten Teil wurde das Rauschmittel auf dem Luftweg geschmuggelt und vom Zoll am Flughafen Wien in Schwechat beschlagnahmt. Konsumiert – konkret: gekaut – werde es in Österreich von Mitgliedern der afrikanischen Community, heißt es beim Finanzamt.

Der Zoll zog Drogen-Bilanz. Bild: APA

Selbst wenn es die Pakete mit den Khat-Blättern durch den Zoll schaffen, dürfte sich bei den Empfängern die berauschende Wirkung in Grenzen halten: "Khat müsste innerhalb von 24 Stunden konsumiert werden, sonst ist es wertlos, weil von dem in der EU verbotenen Wirkstoff Cathin fast nichts mehr übrig bleibt", sagt Manfred Popp vom Landeskriminalamt. Das große Geschäft sei daher mit der Droge nicht zu machen.

Auch an der innviertlerisch-bayerischen Grenze wurden die Zollfahnder fündig: 140 Kilo Cannabiskraut, die Mitte Oktober 2020 auf der A8 nahe dem Grenzübergang Suben bei der Kontrolle eines Sattelzuges entdeckt wurden, ließen die Gesamtmenge von sichergestelltem Cannabis im vergangenen Jahr auf 180 Kilo ansteigen.

Drogen per Post unterwegs

Zollbeamte fanden zudem größere Mengen an Heroin, neuen psychoaktiven Substanzen, Magic Mushrooms und Kokain. 1,9 Kilo Kokain waren von einem Bodypacker transportiert worden, der im September am Flughafen Wien aus dem Verkehr gezogen wurde.

Im Drogenvertrieb "mit Abstand am beliebtesten" ist dem Finanzministerium zufolge der Schmuggel auf dem Postweg. Hier mache sich auch die Nutzung des "Darknet" als Hauptumschlagplatz für illegale Waren bemerkbar. "91,62 Prozent der 2020 aufgegriffenen Suchtmittel wurden als Postsendung befördert", heißt es in der Bilanz.

Die Beamten vom Zollamt Wien beschlagnahmten im Briefzentrum Inzersdorf 44,53 Kilo und 22.403 Stück Suchtmittel. Es sei trotz Corona kein Rückgang im Drogenschmuggel via Briefsendung zu verzeichnen gewesen, so das Fazit.

"Falsche" Sportkleidung

Zollbeamte in Suben haben nicht nur ein Gespür für Drogenkuriere, auch ein Transport mit tausenden gefälschten Marken-Trainingsanzügen flog am Wochenende auf. 4700 Trainingsanzüge waren mit gefälschten Logos versehen. Die Ware stammte aus der Türkei und war in 100 Kartons verstaut. Die Originale hätten einen Wert von rund 780.000 Euro, berichtet das Landshuter Hauptzollamt. Die Trainingsanzüge sollen vernichtet werden.

