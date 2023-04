Der Tag, an dem Amstetten weltweit in die Schlagzeilen geriet

Hier war der Pulsschlag des Mostviertels zu spüren. Als Tor zur Donau sah sich Amstetten, bekannt für eine der schönsten Birnbaumblüten im ganzen Land. Ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im äußersten Südwesten Niederösterreichs, Wirtschafts- und Verwaltungszentrum des Alpenvorlandes, touristischer Geheimtipp zwischen Steyr und Gesäuse. Dann kam der 27. April 2008. Und die ganze Welt kannte Amstetten.

Ab diesem Tag wurden der 23.000-Einwohner-Stadt für viele Jahre nur noch drei Wörter zugeschrieben: Inzest, Keller und Fritzl. Ein Haus, mehr Betonklotz als heimelig, nur wenige hundert Meter vom Stadtzentrum entfernt, wurde zur Sehenswürdigkeit. Dort hat der damals 73-jährige Josef Fritzl seine Tochter in einem zugemauerten Verlies gefangen gehalten. Er hat sie tausende Male vergewaltigt und sieben Kinder mit ihr gezeugt. Nicht alle überlebten. Ein Sohn starb kurz nach der Geburt, Fritzl verbrannte die Leiche im Heizkessel.

Ein Haus in Apricot

Drei Kinder wohnten mit ihrer Mutter im Keller, auf 60 Quadratmetern, ohne Tageslicht. Die anderen oben bei den Großeltern. Die Kindesmutter, so erzählten es die Fritzls, hätte sich einer Sekte angeschlossen. Vermutlich Satanisten, die keine Kinder gebrauchen könnten. Deswegen habe sie die Mutter hier abgelegt. Eins nach dem anderen. Jetzt müssten sich die Großeltern um den Nachwuchs kümmern. 24 Jahre lang hielt diese Lügengeschichte. Bis eines der im Keller gefangenen Kinder, damals bereits 19 Jahre alt, lebensgefährlich erkrankte. Fritzl willigte auf Drängen seiner Tochter ein, es ins Krankenhaus zu bringen. Dort mimte er erneut den Ziehvater, erzählte die Geschichte von dem Kind, das plötzlich vor der Tür lag. Doch Fritzls Gräueltaten flogen an diesem sonnigen Sonntag auf. Für seine Tochter und die Kinder, denen er gleichzeitig Vater und Großvater war, begann ein neues Leben. Die Familie lebt unter neuem Namen an einem unbekannten Ort. Sie hätten inzwischen in ein "relativ normales Leben" gefunden, sagt ein Polizist, der nach wie vor mit ihnen in Kontakt steht. Auch Josef Fritzl hat seinen Namen geändert. Er ist mittlerweile 88 Jahre alt und weiter in Haft. Dort wird er bis zu seinem Tod bleiben.

Das Haus in der Ybbsstraße in Amstetten ist noch immer eine Sehenswürdigkeit. Sogar "Google" listet es als solche. Mittlerweile ist es aber ein Wohnhaus, apricotfarben und "sehr begehrt", wie Unternehmer Herbert Houska sagt, der es 2017 gemeinsam mit seiner Frau um 160.000 Euro gekauft hat. Der Keller war zu diesem Zeitpunkt längst mit Beton ausgefüllt.

In Amstetten will niemand mehr über den berühmtesten Bürger der Stadt sprechen. Und wenn, dann nur ungern. Zu belastend sei das Thema gewesen. Nur Unternehmer Houska spricht noch. Darüber, dass er Amstetten durch die Renovierung etwas zurückgeben wollte. Dass man vielleicht doch wieder ein anderes Image bekomme.

Vielleicht mit der Birnbaumblüte, die in der vergangenen Woche endgültig begonnen hat.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger