Der Ramadan hat begonnen

Gläubige Muslime verzichten im Ramadan einen Monat lang von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Am Abend treffen sich die Menschen dann traditionell zum gemeinsamen Fastenbrechen. Das Fasten während des Ramadans ist eine der fünf Säulen des Islam.

In Österreich begann der Ramadan laut Islamischer Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) heuer am Mittwochabend, erster Fastentag ist somit der Donnerstag. Der Ramadan sei auch die Zeit der Einkehr, des Verzichts und der Dankbarkeit, sagte IGGÖ-Präsident Ümit Vural laut einer Aussendung. "Viele Dinge in unserem Leben betrachten wir als völlig selbstverständlich, sei es das Dach über dem Kopf, die funktionierende Heizung, der gefüllte Kühlschrank, die gesunden Kinder oder der liebende Partner. Der Ramadan lehrt uns als Monat der Reflexion, uns der vielen Segen in unserem Leben bewusst zu werden." Den diesjährigen Ramadan stelle die IGGÖ daher unter das Motto "Zeit für Dankbarkeit".

Weltweit gibt es Schätzungen zufolge rund 1,9 Milliarden Muslime. In Saudi-Arabien, wo sich mit Mekka und Medina die beiden heiligsten Stätten des Islam befinden, wird Donnerstag der erste Fasttag sein.

