In der Nacht auf Dienstag bringe eine Kaltfront von Westen dann Regenschauer. Der Dienstag beginne trüb und mit Nieselregen, die Sonne komme erst am Nachmittag zum Vorschein. Mittwoch und Donnerstag gebe es wenig Wind – das bedeute, dass der Nebel zäher sei und sich erst gegen Mittag verflüchtige, sagt Riedl. "Der Nebel gehört im Herbst einfach dazu, besonders betroffen ist der Donauraum." Auch in Vöcklabruck und im Raum Wels halte sich der Nebel oft hartnäckig, während er sich über den